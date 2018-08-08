Аррисабалага побил рекорд Алиссона, став самым дорогим вратарем в мире

Голкипер "Атлетика" из Бильбао Кепа Аррисабалага выкупил свой контракт, заплатив около 80 миллионов евро. В ближайшее время он перейдет в лондонский "Челси", который и выплатил отступные за 23-летнего испанца. Это самый дорогой трансфер для вратарей в истории футбола.

Ранее рекордсменом являлся голкипер итальянской "Ромы" Алиссон Бекер, перешедший нынешним летом в английский "Ливерпуль" за 62,5 миллиона евро.

Об уходе испанца из "Атлетика" было сообщено на официальном сайте клуба из Бильбао. В самое ближайшее время Аррисабалага пройдет медицинское обследование в "Челси".