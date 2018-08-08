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8 августа 201815:16

Стеблова на новый брак благословила перед смертью первая жена

Евгения Стеблова зрители узнали и полюбили после выхода культового фильма "Я шагаю по Москве", где 17-летний артист играл вместе с Никитой Михалковым.

Затем были звездные роли в кинолентах "До свидания, мальчики", "Не ходите, девки, замуж", в комедии "По семейным обстоятельствам", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" и множестве других фильмов и спектаклей на самых прославленных сценах Москвы.

Знаменитый артист, вопреки расхожему мнению о непостоянстве представителей этой профессии, почти 40 лет любил единственную женщину.

Жена его поначалу была просто другом, познакомился же он с ней в гостях у Александра Пороховщикова. Татьяна была не из актерской среды – экономист по образованию, она приехала из Ташкента и снимала квартиру в Москве.

Когда Евгений поняла, что у них не просто дружба, Татьяна призналась: у нее порок сердца. Рожать было опасно, да и в принципе каждый день их совместной жизни мог стать последним для Татьяны.

Однако она решилась рожать, хотя в одной из клиник, увидев ее медкарту, врач не захотел брать ответственность за такую сложную роженицу.

Татьяна все-таки родила Евгению сына. Вместе они прожили 38 лет, и нередко говорили о том, как жить Стеблову, когда ее не станет.

"Перед смертью жена сказала: "Ты женись!" – вспоминает актер в программе "Судьба человека". И все-таки новость о том, что Татьяна при смерти, застала Стеблова врасплох: он был в отъезде в Караганде. Через неделю, находясь в реанимации, супруга актера пришла в себя, и им даже удалось немного поговорить. А потом ее не стало.

Спустя время после смерти Татьяны Евгений последовал ее совету и женился. А вот их сын принял решение уйти в монастырь.

Как отнесся Стеблов к этому решению сына, что за женщина сейчас рядом с ним, как попал он 17-летним юношей на съемки фильма "Я шагаю по Москве", что сказал будущей супруге, когда узнал, что у нее порок сердца, и какие отношения связывали его с Марианной Вертинской?

Об этом актер рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

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