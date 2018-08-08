На Дону сел на мель сухогруз под флагом Палау

Сухогруз под флагом Палау сел на мель вблизи города Азов в Ростовской области на реке Дон.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал диспетчер морского спасательно-координационного центра, подчеркнув, что грузовое судно снимают с мели.

На его борту находится 14 членов экипажа, у которых достаточно запасов продуктов и еды. Судоходству застрявший сухогруз не мешает.

Республика Палау — островное государство, ассоциированное с США, в Филиппинском море Тихого океана, расположенное в 800 км к востоку от Филиппин и к северу от Индонезии.