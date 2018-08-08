Самолет сел в Ростове-на-Дону, поскольку на борту родился мальчик

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет, на борту которого родился ребенок.

Boeing 777 следовал из Симферополя в Санкт-Петербург. У одной из пассажирок начались преждевременные роды. Как сообщает "Интерфакс", команда авиалайнера оказала пассажирке всю необходимую помощь.

По предварительной информации, здоровью женщины и ее сына ничего не угрожает.