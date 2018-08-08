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Южная Осетия. После войны 1 час назад

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8 августа 201815:55 Александр Кундухов

Сотни свечей: в Цхвинвале вспоминают события 10-летней давности

8 августа – десятая годовщина грузино-осетинского конфликта, который летом 2008-го обернулся для республики разрушениями и сотнями жертв. Для этого хватило всего пяти дней. Тогда на пути Тбилисской агрессии встали мирные жители и российские миротворцы. Сегодня траурные мероприятия проходят в Цхинвале и в других памятных местах.

Эти руины когда-то были казармой российских миротворцев. Ровно 10 лет назад сюда были направлены первые массированные удары грузинской артиллерии. Санинструктор минометной роты Майя Бестаева каждый год приходит сюда и вспоминает те, самые страшные моменты своей жизни. Получив ранения в плечо и голову, она продолжала перевязывать раненых.

Тогда в этой казарме погибли 37 российских миротворцев. Другое памятное место — мемориал сожженных душ. Под черными накидками остовы обгоревших машин. Глядя на них понимаешь, с какой жестокостью, грузинские военные расправлялись с мирным населением.

Страшно представить, что на этих машинах жители города пытались вывезти детей и женщин. Но на единственной дороге их поджидали засады. Десятки безоружных людей были расстреляны и сожжены.

В центре самого Цхинвала зажгли сотни свечей. Несмотря на то, что прошло уже 10 лет, раны, нанесенные войной, не затянулись. Хронологию роковых дней августа 2008 года здесь помнит каждый. Это место жители называют Сосновая роща. Отсюда весь город, как на ладони. Утром 8 августа сюда подошла целая колонна грузинской техники и пехоты. Начался обстрел мирных районов. Оборону держали бойцы министерства обороны, ополченцы и простые жители. Сегодня здесь открывают памятник двум бойцам, которые в неравном бою сумели остановить натиск грузинского батальона. Своим боевым товарищам возлагает цветы президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Было уничтожено 2 танка противника, было уничтожено личного состава около 30 человек здесь. На этом месте. И здесь их атака захлебнулась", — говорит Бибилов.

Цхинвал подвергся обстрелу из установок "Град". После этого грузинские войска вошли в город сразу с нескольких направлений. Танки шли по улицам и в упор стреляли прямо по домам.

На этом перекрестке местным ополченцам удалось уничтожить сразу три бронированных машины. Жители близлежащего дома хорошо помнят, как это было.

От мощнейшего взрыва башня танка взлетела в воздух и обрушилась на порог соседнего здания, на треть войдя в бетон. Вытащить не получилось даже с помощью подъемного крана, и она осталась здесь как напоминание о страшной войне.
Когда у местных иссякли и силы и надежды, а натиск врага продолжался, в республику вошли российские войска. Старшина роты Роман Бобровский был в числе первых.

"Грузинские подразделения были раскинуты по всему городу, на окраинах. Может, больше было, чем один к двенадцати. Был полный перевес. Население Южной Осетии видит, что здесь систематически проводятся учения. Они под полной защитой".

Российские военные и сегодня на страже мира в регионе. Четвертая база — крупнейшее воинское соединение здесь уже 10 лет.

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