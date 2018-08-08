Тема:
Южная Осетия. После войны 1 час назад
Сотни свечей: в Цхвинвале вспоминают события 10-летней давности
8 августа – десятая годовщина грузино-осетинского конфликта, который летом 2008-го обернулся для республики разрушениями и сотнями жертв. Для этого хватило всего пяти дней. Тогда на пути Тбилисской агрессии встали мирные жители и российские миротворцы. Сегодня траурные мероприятия проходят в Цхинвале и в других памятных местах.
Эти руины когда-то были казармой российских миротворцев. Ровно 10 лет назад сюда были направлены первые массированные удары грузинской артиллерии. Санинструктор минометной роты Майя Бестаева каждый год приходит сюда и вспоминает те, самые страшные моменты своей жизни. Получив ранения в плечо и голову, она продолжала перевязывать раненых.
Тогда в этой казарме погибли 37 российских миротворцев. Другое памятное место — мемориал сожженных душ. Под черными накидками остовы обгоревших машин. Глядя на них понимаешь, с какой жестокостью, грузинские военные расправлялись с мирным населением.
Страшно представить, что на этих машинах жители города пытались вывезти детей и женщин. Но на единственной дороге их поджидали засады. Десятки безоружных людей были расстреляны и сожжены.
В центре самого Цхинвала зажгли сотни свечей. Несмотря на то, что прошло уже 10 лет, раны, нанесенные войной, не затянулись. Хронологию роковых дней августа 2008 года здесь помнит каждый. Это место жители называют Сосновая роща. Отсюда весь город, как на ладони. Утром 8 августа сюда подошла целая колонна грузинской техники и пехоты. Начался обстрел мирных районов. Оборону держали бойцы министерства обороны, ополченцы и простые жители. Сегодня здесь открывают памятник двум бойцам, которые в неравном бою сумели остановить натиск грузинского батальона. Своим боевым товарищам возлагает цветы президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
"Было уничтожено 2 танка противника, было уничтожено личного состава около 30 человек здесь. На этом месте. И здесь их атака захлебнулась", — говорит Бибилов.
Цхинвал подвергся обстрелу из установок "Град". После этого грузинские войска вошли в город сразу с нескольких направлений. Танки шли по улицам и в упор стреляли прямо по домам.
На этом перекрестке местным ополченцам удалось уничтожить сразу три бронированных машины. Жители близлежащего дома хорошо помнят, как это было.
От мощнейшего взрыва башня танка взлетела в воздух и обрушилась на порог соседнего здания, на треть войдя в бетон. Вытащить не получилось даже с помощью подъемного крана, и она осталась здесь как напоминание о страшной войне.
Когда у местных иссякли и силы и надежды, а натиск врага продолжался, в республику вошли российские войска. Старшина роты Роман Бобровский был в числе первых.
"Грузинские подразделения были раскинуты по всему городу, на окраинах. Может, больше было, чем один к двенадцати. Был полный перевес. Население Южной Осетии видит, что здесь систематически проводятся учения. Они под полной защитой".
Российские военные и сегодня на страже мира в регионе. Четвертая база — крупнейшее воинское соединение здесь уже 10 лет.
Ранее по теме
-
США признали, что в 2008 году Саакашвили сорвался у них с поводка12 часов назад
-
Цхинвал. Прошло 10 лет, но жестокость грузинских солдат помнит каждый осетин15 часов назад
-
Итоги 08.08.08: Медведев рассказал, что может взорвать мир на Кавказе1 сутки назад
-
Дмитрий Медведев: конфликт в Южной Осетии в 2008 году не был неизбежен1 сутки назад
-
Путин дал Абхазии гарантии безопасности и независимости12 месяцев назад
-
Медведев вспомнил подробности событий 08.08.0812 месяцев назад
Сейчас
В Белоруссии продолжаются аресты журналистов
На зоне для силовиков под Иркутском произошла поножовщина
За нарушения с роумингом "большая тройка" заплатит по миллиону
Картина дня
-
Украина собирается прекратить транспортное сообщение с Россией
- В Москве простились с убитыми в Африке журналистами
- Французского актера Насери избили в московском караоке
- Избитый в колонии Макаров не хотел мыть туалет
- Умер бас-гитарист группы "Кино"
Самое читаемое
-
Актриса Анна Соколова умерла на сцене
- С парковки в реанимацию: добить пострадавшего мужчине с ножом помешала жена
- Жертвы насилия или хладнокровные убийцы: новые подробности в деле трех сестер
- "Я депутат и платить не буду": слуга народа отказался платить по счету в баре
- Жуткое зрелище: туристы рассказали, что случилось на острове Ломбок
Авто.Вести.Ru
-
Названы сроки премьеры нового BMW 3 Серии
- Российские цены на новый Kia Ceed: стал дороже, но богаче
- Новый кроссовер Hyundai Santa Fe слегка подорожал
- Skoda привезла в Россию самый навороченный Kodiaq
- Прощай, Lada Priora! Фото последнего автомобиля
Экономика
-
Зарубежные кредиторы отвернулись от Америки
- Новые таможенные пошлины на китайский импорт начнут действовать с 23 августа
- Маск заявил о планах продажи и делистинга Tesla
- Фильмы, визируемые Пентагоном: как дружат военные и Голливуд
- До последнего метра. Все объекты Urban Group решено достроить
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Синдром «мертвой» матери: что нужно об этом знать
- Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Так себе самец: ученые развеяли миф о сексуальной активности мужчин
- Чем полезна куркума: отличная память, здоровое сердце и профилактика рака
- Правда или миф: один алкогольный напиток в день спасет от деменции
Вести в 20.00
-
Звезде фильма "Такси" поставили в Москве синяк
- Нападение на Южную Осетию: 10 лет спустя
- Планету бросает в жар
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
$1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
- Вышла Android 9 Pie
- ИИ избавит Windows 10 от самого раздражающего недостатка
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- Внедрение российской мобильной ОС обойдется в 160 млрд рублей
Вести-Москва
-
В Новой Москве обманутые дольщики получают ключи от квартир
- Авария на МКАДе: три автомобиля разметало по дороге
- Предвыборная кампания: предложения москвичей и жалобы автомобилистов
- Во Внуково по ночам можно будет ездить из центра Москвы
- Звезду фильма "Такси" побили в баре из-за отказа отдать микрофон
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
"Бессмертная звезда" оказалась каннибалом
- Разгадана тайна образования редчайших голубых алмазов
- Сверчков есть можно и нужно, это полезно для кишечника
- Микрофон и динамик, нанесённые на кожу, представили учёные из Кореи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки