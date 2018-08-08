Бросивших на морозе пациента сочинских медсестер приговорили к исправительным работам

К пяти месяцам исправительных работ приговорили двух бывших сотрудниц сочинской больницы, которые вывезли шумного пациента в инвалидном кресле, а затем бросили его на земле у гаражей. Камеры наблюдения зафиксировали действия сестры-хозяйки и санитарки.

Мужчина с переломом костей носа поступил в больницу №4 утром 25 января, но сразу же после оказания первой помощи взялся шуметь и ругаться. Взятые анализы свидетельствовали о том, что пациент находился в состоянии сильного наркотического опьянения, сам же он требовал, чтобы его немедленно выписали, поскольку на улице его ждет знакомый.

Сотрудницы медучреждения, устав терпеть буйного мужчину, усадили его в кресло-каталку, вывезли за пределы больницы и высадили прямо на асфальт у гаражей, после чего спокойно удалились, хотя пострадавший не мог самостоятельно передвигаться и никаких бумаг не подписывал. В итоге сочинец вновь оказался в больнице — скорую помощь ему вызвали очевидцы.

Санитарку и сестру-хозяйку уволили, а сегодня мировой судья приговорил их к пяти месяцам исправительных работ каждой, признав виновными в оставлении без помощи лица, находившегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. Впрочем, в силу приговор пока не вступил.