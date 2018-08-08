ЦСКА планирует вернуть Понтуса Вернблума

Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, покинувший армейский клуб по окончании прошедшего сезона, может в ближайшее время вернуться в стан красно-синих. Руководство московской команды планирует предложить шведу новые условия контракта.

По информации Федерального агентства новостей, армейцы, испытывающие серьезные кадровые проблемы, готовы предложить Вернблуму зарплату в 1,5 миллиона евро за сезон.

Ранее стало известно, что 32-летний швед не смог договориться с греческим клубом ПАОК, и теперь агенты игрока ищут другие варианты его трудоустройства.