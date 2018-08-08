Все самолеты российских авиакомпаний будут оснащены системой ГЛОНАСС

Российские самолеты оснастят системами ГЛОНАСС. Предложение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении воздушных судов системой глобального позиционирования поддержал президент России Владимир Путин.

"Это сотни спасенных жизней", — пояснил на встрече с Путиным в подмосковном Ново-Огареве Дмитрий Рогозин.

С начала 2018 года системы ЭРА-ГЛОНАСС ставятся на все продаваемые новые автомобили, напоминает "Интерфакс". Это позволяет отслеживать положение машины и в случае ДТП срочно отправить к нему помощь.

Рогозин считает, что аналогичная практика должна распространяться и на закупленные и взятые в лизинг самолеты как российского производства, так и иностранного. При этом такая практика должна быть введена в законодательном порядке.

Кроме того, оснащение самолетов в обязательном порядке модулями ГЛОНАСС или в отдельных случаях ГЛОНАСС-GPS предоставит возможность более точной навигации для экипажей, подчеркнул Димитрий Рогозин.

Я "за", — поддержал идею Путин и распорядился. — Проработайте, пожалуйста, в установленном порядке с правительством".