Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 347 человек

Землетрясение на индонезийском острове Ломбок уже унесло жизни 347 человек. Больше всего жертв в районе Каянган – 151, сообщает агентство ТАСС.

Поисково-спасательная операция продолжается. Врачи заявляют, что многие пострадавшие отказываются возвращаться в закрытые помещения. Им страшно даже в здании больницы. Это серьезно осложняет лечение.

Напомним, землетрясение на острове Ломбок произошло в воскресенье 5 августа. Его силу оценили в 6,6 баллов. Эпицентр толчков находился в 49 километрах от города Матарам. Позднее последовали сотни афтершоков.

Больницы оказались переполнены, пострадавших размещали даже на автомобильных парковках.