Гибель водителя автобуса в Петербурге попала на видео

Во второй половине дня во вторник, 7 августа, на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге произошла авария, закончившаяся, по утверждения автора ролика, гибелью одного из ее участников.

Мужчина, управлявший легковым автомобилем, перестроился в крайний левый ряд и обнаружил перед собой место проведения дорожных работ и стоявший там автобус.

Он не успел уклониться от столкновения и сбил водителя автобуса, после чего снес пластиковые ограждения, проехал еще несколько десятков метров и остановился.

По предварительной информации, пострадавший скончался от полученных травм.

Как рассказывают очевидцы, водитель вышел на дорогу после небольшого ДТП с другой легковушкой.