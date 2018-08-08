Новичок "Монако" Головин получил травму и пропустит около месяца

Российский полузащитник Александр Головин, недавно перешедший из московского ЦСКА в "Монако", получил травму. Напомним, россиянин подписал с монегасками пятилетний контракт и 5 августа провел первую тренировку.

В сети появились фото, на которых видно, как Головин передвигается на костылях. Как сообщает "Спорт-экспресс", полузащитник повредил правый голеностоп и пропустит из-за травмы от трех до четырех недель.