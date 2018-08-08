Сенатор Пол передал письмо Трампа в администрацию Путина

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от его американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом Пол сообщил на своей странице в Twitter, отметив, что для него было "честью передать письмо от президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина"​​​.

I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges. — Senator Rand Paul (@RandPaul) 8 августа 2018 г.

По словам сенатора в письме говорится о важности дальнейшего взаимодействия России и Америки в различных сферах, включая борьбу с международным терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурного обмена.

Ранее стало известно о предложениях Путина Трампу, которые российский лидер сделал во время встречи 16 июля в Хельсинки. Москва предложила Вашингтону продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, предложения России касаются принятия мер, позволяющие избегать конфликтов при осуществлении военной деятельности в Европе, а также предлагается начать консультации на экспертном уровне для определения перечня дестабилизирующих вооружений.