Сенатор Пол передал письмо Трампа в администрацию Путина

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от его американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом Пол сообщил на своей странице в Twitter, отметив, что для него было "честью передать письмо от президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина"​​​.

I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges.