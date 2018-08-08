За нарушения с роумингом "большая тройка" заплатит по миллиону

До миллиона рублей с компании Федеральная антимонопольная служба оштрафует российских операторов связи из "большой тройки". Это наказание за нарушение закона об отмене платы за внутрисетевой роуминг. Точный размер штрафа будет определен в сентябре 2018 года, пояснил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Минимальный штраф для компаний по КоАП России составляет 300 тысяч рублей, максимальный – миллион рублей.

Вопрос о санкциях к операторам решается по пункту 6 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции" ("Установление экономически необоснованных тарифов"), поясняет ТАСС со ссылкой на начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву.

"Мы добились отмены роуминга", — подчеркнул замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Он подчеркнул, что в ближайшее время все операторы связи отменят внутрисетевой роуминг. С 20 августа решение об отмене роуминга примет "Вымпелкомом", с 30 августа — "Мегафон". МТС отменит внутрисетевой роуминг до 30 августа для 90% абонентов, а до 30 сентября для остальных 10%.

Разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по России "Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2 договорились устранить летом 2017 года. При этом снижения доходности не ожидается, подчеркнул Голомолзин: за счет снижения тарифов абоненты начнут потреблять гораздо больше объема услуг.

Срок для "большой тройки" по отмене роуминга был назначен – 31 января 2018 года. После этого были возбуждены антимонопольные дела о завышении тарифов во внутрисетевом роуминге против "Мегафона", МТС и "Вымпелкома".

Предложения Tele2 по тарифам были одобрены и срок их использования до 31 августа 2018 года.