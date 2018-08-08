Более 40 фанатов "Спартака" задержаны за попытку купить билеты на матч с ПАОКом

В среду, 8 августа, московский футбольный клуб "Спартак" в греческих Салониках проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с местным ПАОКом.

Российский клуб из-за беспорядков фанатов на гостевой игре против испанского "Атлетика" в прошлом сезоне был наказан двумя гостевыми встречами без болельщиков.

Первый такой матч состоится с ПАОКом. Однако, как сообщает ТАСС, 42 спартаковских болельщика были задержаны возле касс стадиона "Тумба" во время попытки приобрести билеты. Ожидается, что все задержанные будут депортированы в Россию.