На зоне для экс-силовиков под Иркутском произошла поножовщина

Драка с поножовщиной произошла в иркутской исправительной колонии ИК-3. Один заключенные получил колотое ранение живота. Его экстренно госпитализировали в хирургическое отделение. Сейчас жизнь мужчины вне опасности. Еще четверо участников потасовки попали в больницу с ушибами и ссадинами, сообщает агентство РИА Новости.

Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным данным, конфликт вспыхнул на бытовой почве.

ИК-3 – место, где содержат бывших сотрудников полиции, суда и других государственных органов.