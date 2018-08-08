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8 августа 201817:12

Курица в штанах: раскованную ростовскую воровку сняли на видео

ВКонтакте/Новости Ростова|DonDay

Жительница Ростова-на-Дону сочла неполной произнесенную Цицероном и ставшую крылатой фразу "Все свое ношу с собой", решив пронести в штанах украденную в супермаркете курицу. Трюк, к ее удивлению, не удался — за чужого бройлера пришлось расплачиваться, дабы не угодить в полицию. Недальновидную злоумышленницу сняли на видео.

 

Выдала женщину походка, поскольку позаимствованная замороженная птица неприятно обжигала кожу и явно демонстрировала свое присутствие в джинсах. Более того, охрана магазина застукала подозреваемую в момент "загрузки" товара, так что на кассе ее ждал "теплый" прием.

После взываний к совести женщина спокойно сняла штаны в присутствии других покупателей и извлекла свою добычу, согласившись заплатить не только за вино, но и за курицу, дабы не объясняться с полицией.

Обычно воры используют специальные карманы в куртках и длинных юбках, чтобы выносить продукты из супермаркетов. Так, однажды мужчина смог унести более 20 батонов колбасы из магазина, а цыганка собрала полную продуктовую корзину в скрытом подоле.

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