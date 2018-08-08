Ученые вычислили необходимое количество свиданий для того, чтобы стать парой

Представители британской компании Avant Homes провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько свиданий нужно, чтобы у пары завязались серьезные отношения. В опросе участвовали 2 тысячи человек, сообщает Independent.

Около 25 процентов опрошенных отметили, что влюбились с первого взгляда, а примерно 10 процентов сказали, что на возникновение чувств к своему будущему партнеру у них ушел месяц.

Чтобы отношения перешли во что-то серьезное, например, в совместное проживания, большинству потребовалось около девяти свиданий.

Практически все участники исследования сказали, что влюблялись не больше двух раз в жизни. Опрошенные заявили также, что придумывать оригинальные идеи для свиданий совсем необязательно. Достаточно походов в кино, бары или кафе.