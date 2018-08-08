"Была, как зомби": в "Прямом эфире" - исповедь матери сестер Хачатурян, зарезавших отца

В студию программы "Прямой эфир" пришла Аурелия Дундук — мать троих сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Это первое телеинтервью женщины, в котором она рассказала, почему в последние годы не жила вместе с дочками и что вынудило ее уйти из семьи.

Уроженка Молдавии Аурелия рассказала, что узнала о случившемся через несколько часов. Мать сестер Хачатурян вспоминает, что девочки были очень напуганы и, видимо, не отдавали отчет в том, что произошло.

Дочери сидели на полу, а рядом лежало тело отца, которому девушки 17-ти, 18-ти и 19-ти лет нанесли не меньше 35 ударов ножом.

Мать девочек признается, что думала в тот момент только о них и обрадовалась, что сами они целы и невредимы.

Своего бывшего мужа Аурэлия называет тираном и рассказывает, что три года назад он выгнал ее из дома и угрожал. Он говорил, что у него везде друзья, он может убить, и ему ничего не будет за это, признается со слезами бывшая жена Михаила Хачатуряна.

Что же касается тех лет, что она прожила с ним, то, признается Аурелия, она была, "как зомби": не видела людей, не замечала ничего хорошего вокруг.

"Ни радости не было, ничего. Я думаю, что это хуже ада", — признается женщина.

Однако с дочками после ухода от Хачатуряна она все же тайно виделась. При этом Аурелия говорит, что девочки никогда ей не жаловались на отца. Видимо, предполагает мать, дочки не хотели ее расстраивать: знали, что ради детей она пойдет "на все".

Старший сын Сергей тоже ушел из семьи. Аурелия рассказывает, что они с отцом никогда не могли найти общий язык: Михаил Хачатурян только кричал на него.

В своей телевизионной исповеди Дундук опровергла появившиеся ранее сообщения о том, что сразу после убийства со счетов Михаила Хачатуряна пропали деньги. Что касается финансового состояния Михаила Хачатуряна, Аурелия утверждает, что он никогда на себя ничего не оформлял, а недвижимость и все крупные суммы, которые у него были, переводились на мать и сестру, на девочек же ничего записано не было.

Какие еще подробности жизни с мужем-деспотом рассказала мать трех сестер, лишивших жизни своего отца, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".