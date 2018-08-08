В Москве на Курском направлении товарняк насмерть сбил двух мужчин

Товарный поезд насмерть сбил двух мужчин между станциями "Красный строитель" и "Селикатная".

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, подчеркнув, что погибшие переходили пути в неположенном месте, по настилу.

В свою очередь, в пресс-службе Московской железной дороги отметили, что трагедия произошла в 15.57 мск на перегоне "Щербинка" — "Силикатная".

Мужчины проигнорировали запрещающий сигнал семафора перед приближающимся грузовым составом, машинист которого подавал звуковые и световые сигналы пешеходам и вынужден был применить экстренное торможение. Однако расстояние оказалось недостаточным для полной остановки состава поезда, и избежать смертельного травмирования не удалось.