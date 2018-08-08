Sochi Hockey Open. Олимпийская сборная России обыграла "Куньлунь"

В столице зимних Олимпийских игр 2014 года Сочи продолжается предсезонной хоккейный турнир Sochi Hockey Open. Олимпийская сборная России (ближайший резерв основной команды) одержала волевую победу над китайским клубом "Куньлунь".

Встреча завершилась со счетом 4:2. У победителей шайбы забросили Михаил Мальцев (23-я минута), Андрей Светлаков (31-я) и Денис Зернов (32-я и 60-я). В составе проигравших отличились Вилле Лаюнен (13-я) и Патрик Лунд (23-я).

В последнем матче турнира сыграют лидер турнирной таблицы петербургский СКА и казанский "Ак Барс".