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8 августа 201818:19 Александр Карпов

Новое общежитие в вотчине Оси Солнцевского: снос неизбежен

В столичном районе Внуково вновь снесли нелегальное общежитие для мигрантов — оно принадлежало исполнителю шансона Сергею Дятлову, более известному как Ося Солнцевский. Год назад самострой уже сровняли с землей, но Дятлов возвел новые ночлежки.

Дежавю: в поселке Толстопальцево тяжелая техника вновь крушит самострой во владениях уже легендарного поющего отельера Оси Солнцевского. Причем именно на этом месте — улице Чехова — нелегальное общежитие уже ломали в прошлом году.

"В настоящее время вблизи снесенного общежития вновь возведена незаконная постройка. Было проведено обследование, в ходе которого установлен данный факт, и в настоящее время в рамках постановления 819 Правительства Москвы осуществляется ее снос", — рассказал заведующий сектором по самовольному строительству префектуры ЗАО г. Москвы Андрей Митричев.

Исполнитель тюремной лирики Ося Солнцевский — в миру Сергей Дятлов — скупает по всему поселку участки, на которых тут же, как поганки на болоте, вырастают бараки, где койки — по две тысячи рублей за ночь.

По иронии судьбы древняя мазанка — единственное законное строение на участке. А вот то, что ее начали обкладывать кирпичом — это и есть ноу-хау отельера Сергея Дятлова, он же Ося Солнцевский. Именно так он и возводит все свои незаконные общежития.

Никаких разрешительных документов ни на строительство, ни на подключение к поселковым сетям, электричеству и воде. Канализация проистекает с благоуханием прямо на улицу. Однако Дятлов как-то умудряется зарегистрировать в самострое своих постояльцев.

Ахмадалиев Алишер Собиржанович, Узбекистан, Ахмадалиева Дилором Абдурасуловна: жители или хозяева бежали столь поспешно, что забыли свой мобильный телефон и банковскую карту. Алишер Собиржанович скрывался от полиции в чулане.

— Кто сделал регистрацию и каким образом по этому адресу? Кому сдавали документы?
— Хозяин, хозяин сделал.
— Кому, Сергею Дятлову? Осе Солнцевскому?
— Да.

Резиденция самого шансонье — за углом.

— Здравствуйте, а можно Сергея Дятлова увидеть?
— Нет его дома!
— А о том, что у него сейчас ломают дом, знаете?
— Нет.

— А на Чехова у меня нет дома, у меня там баня.
— Баня у вас там? А вроде сейчас там домик сносят ваш?
— Ну, это и есть баня.
— Префектура говорит, что вы построили ее незаконно.
— Вы знаете, у нас 50 процентов этих бань незаконны — она кому-то мешала эта баня, вот скажите? Я там даже ни разу не попарился!

Ося Солнцевский действительно совершенно не парился — ведь еще несколько его нелегальных общежитий, битком набитых постояльцами, стоят целехонькие и функционируют, как ни в чем ни бывало. До их сноса дело по таинственным причинам никак не доходит.

Текст: "Вести-Москва"

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