В больнице на севере Нью-Йорка произошла перестрелка

Стрельба в больнице "Вестчестер медикал центр", что в северном пригороде Нью-Йорка. Здание оцепила полиция, идет эвакуация медперсонала. По предварительным данным, выстрелы звучали на четвертом этаже. Информации о пострадавших нет, пишет агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

И сегодня же выстрелы гремели в американском штате Флорида. Причиной стал конфликт двух мужчин рядом с библиотекой города Форт-Лодердейл. В итоге один человек получил огнестрельное ранение, а стрелок скрылся.