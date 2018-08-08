ЦСКА подписал контракт с экс-игроком "Юты" и "Милуоки" Боломбоем

Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал двухлетний контракт с центровым Джоэлом Боломбоем. Два последних сезона новичок армейцев играл в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Юта Джаз" и "Милуоки Бакс", где провел 18 матчей, в среднем набирая 1,7 очка и1,5 подбора за 5,1 минуты.

Как отмечает пресс-служба ЦСКА, 24-летний Боломбой является уроженцем Донецка и в настоящий момент находится в процессе получения российского гражданства. Вместе с родителями (отец – конголезец, мать – русская) он уехал в США в 4-летнем возрасте, где получил американский паспорт.

"Восхищен возможности присоединиться к ЦСКА, — сказал Боломбой. — С детства я мечтал играть в НБА, либо в великой команде ЦСКА – из-за истории моей семьи. Наконец, мне представился такой шанс. Это многое для меня значит, поскольку моя мать из России, у нас здесь корни".

Главный тренер армейцев Димитрис Итудис в свою очередь заявил, что Боломбой в будущем хочет выступать за сборную России.

"Мы довольно давно следили за Джоэлом. Важно, что он хочет выступать за сборную России и развиваться в качестве игрока ЦСКА. Мы получили баскетболиста, который может выступать на позициях тяжелого форварда и центрового", — отметил наставник армейцев..

Статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании "Норникель" Владислав Гасумянов рассказал, что трансферная компания ЦСКА завершена.

"Прежде всего, хочу поздравить весь клуб и армейских болельщиков с завершением трансферной кампании, — сказал он. — Изменения в составе, по сравнению с предыдущим сезоном, получились небольшими, и это здорово – у нас сохранился костяк команды, которая показывает эффективный и зрелищный баскетбол. Надеемся, новички добавят составу ЦСКА «глубины», а игре – разнообразия. При этом мы сделали все возможное, чтобы провести, как говорят, точечные усиления, укрепить некоторые позиции, создать запас прочности на долгий и сложный сезон. Рад, что наше завершающее приобретение – Джоэл Боломбой – станет полезным игроком не только для ЦСКА, но и, надеюсь, для сборной России. Джоэл – спортсмен высокого уровня, обладающий большим потенциалом. Уверены, что он сумеет порадовать всех любителей баскетбола в нашей стране".