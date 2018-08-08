Триумфаторы международной олимпиады по географии готовятся к учебе в МГУ

Победитель международной олимпиады по географии — 17-летний Ален Коспанов из Зеленограда — новый учебный год начнет уже в качестве студента МГУ. Впервые команда российских школьников собрала награды всех достоинств.

Лучший юный географ мира — 17-летний Ален Коспанов. Он первый в России, кто стал победителем Международной олимпиады по географии. В Канаде школьник из Зеленограда обогнал конкурентов из более чем 40 стран.

Ален привозит домой медали постоянно — с 9-го класса. Началось все со Всероссийской олимпиады по географии, потом было серебро в Сербии. Кстати, также в Сербии, уже в этом году, школьник победил на Международной олимпиаде по астрономии. Разрывался между физикой и географией. Остался верен последней — хочет стать климатологом. В университете его уже ждут.

"Эти ребята — они, конечно, отличаются. Они уверены в своих силах, они интересуются географией. Будем надеяться, что будут и молодые доктора наук — причем в очень разных областях. Это может быть и метеорология, и экономическая география России — и вот в этих областях они, видимо, останутся в науке", — рассказал декан Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Добролюбов.

Две бронзы полетят из Домодедово в Пермь и Челябинск — оттуда призеры Михаил Селюгин и Вячеслав Боголюбский. Серебро — у москвички Ольги Богдановой.

На олимпиаде в Канаде школьникам пришлось пройти три тура: письменный, мультимедийный тест, а также полевые наблюдения.

Чтобы подготовить школьников к такой олимпиаде, преподаватели МГУ организовали специальный лагерь. Занимались несколько недель в Тверской области. Результат — не только медали. Трое из четверых победителей уже являются студентами первого курса географического факультета МГУ.