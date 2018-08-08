Лига Европы. "Зенит" сыграет с минским "Динамо" на "Петровском"

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" проведет матч при пустых трибунах с минским "Динамо" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы на стадионе "Петровский". Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".

Ранее УЕФА наказал "Зенит" домашним еврокубковым матчем при пустых трибунах после игры с немецким "Лейпцигом". Напомним, что домашней ареной "Зенита" является стадион "Санкт-Петербург", вмещающий 56 тысяч зрителей. В день матча игра там будет показана на большом экране внутри чаши, а специально для собравшихся встречу прокомментирует Владимир Стогниенко. Отмечается, что вход на арену будет свободным.