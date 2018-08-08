Джоэл Боломбой усилил ЦСКА

24-летний центровой Джоэл Боломбой пополнил ряды ЦСКА. 206-сантиметровый баскетболист подписал с клубом двухлетний контракт и сейчас получает российское гражданство. После этого игрок сможет выступать за российскую баскетбольную сборную.

Спортсмен родился в Донецке. Семья Боломбоя уехала в США, когда мальчику исполнилось четыре года. Его мама – русская, а отец – конголезец.

С 2016 года Боломбой выступал за команды Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) — "Юту Джаз", "Милуоки Бакс", а также команды G-лиги "Солт-Лейк-Сити Старз" и "Висконсин Херд". При этом спортсмен получил статус трехочкового: в составе фарм-команд игрок продемонстрировал показатель 39,4% при реализации бросков из-за пределов трехочковой линии.

"Восхищен возможности присоединиться к ЦСКА. С детства я мечтал играть в NBA либо в великой команде ЦСКА – из-за истории моей семьи. Это многое для меня значит, поскольку моя мать из России, у нас здесь корни. Наконец, мне представился такой шанс, — признался новый центровой армейской команды Джоэл Боломбой. — Жду возможности стать частью великой команды, поработать с тренерским штабом".

Для Боломбоя это шанс сделать новый шаг в своей спортивной карьере.

"У нас сохранился костяк команды, которая показывает эффективный и зрелищный баскетбол. Надеемся, новички добавят составу ЦСКА глубины, а игре – разнообразия, — подчеркнул статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании "Норникель" Владислав Гасумянов, поздравляя команду и ее болельщиков с завершением трансферной компании. — При этом мы сделали все возможное, чтобы провести точечные усиления, укрепить некоторые позиции, создать запас прочности на долгий и сложный сезон. Рад, что наше завершающее приобретение – Джоэл Боломбой – станет полезным игроком не только для ЦСКА, но и, надеюсь, для сборной России".

Владислав Гасумянов отметил, что Джоэл Боломбой – обладающий большим потенциалом спортсмен высокого уровня. Вице-президент "Норникеля" уверен, что новый центровой ЦСКА сумеет порадовать всех любителей российского баскетбола.

"Мы довольно давно следили за Джоэлом. Важно, что он хочет выступать за сборную России и развиваться в качестве игрока ЦСКА. Мы получили баскетболиста, который может выступать на позициях тяжелого форварда и центрового, — добавляет главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. — Определенно, Джоэлу понадобится время, чтобы привыкнуть к европейскому баскетболу после выступлений в NCAA, NBA и G-лиге, чтобы понять требования ЦСКА. Но мы здесь, чтобы помочь ему сделать новый шаг. Мы счастливы, что он в нашей команде и ждем возможности поработать вместе".

Главный тренер ЦСКА заявил, что заключению контракта способствовал настрой спортсмена, его желание работать и прогрессировать в команде.

Во время учебы в университете "Вебер Стэйт" Джоэл Боломбой стал местной легендой и лучшим по подборам игроком в истории всей конференции "Биг Скай": в среднем за игру он набирал 17,9 очка и делал 12,8 подбора. Боломбой стал игроком года и лучшим обороняющимся баскетболистом конференции, а его университетская команда его усилиями два сезона кряду пробивалась в "Мартовское безумие" – финал баскетбольного чемпионата Национальной студенческой спортивной лиги.