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8 августа 201819:38

Участницу Pussy Riot не пускают за рубеж. Она нарушает постановление суда

Steve Parsons/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Марию Алехину, участницу скандально известной группы Pussy Riot, не выпускают из России. Она не выполняет постановление Мещанского суда, который приговорил ее к 100 часам обязательных работ после акции в защиту мессенджера Telegram. Как пояснили в Кунцевском отделе судебных приставов, Алехину предупреждали, однако она уведомления проигнорировала, пишет агентство РИА Новости.

Ранее Марию Алехину уже задерживали за уклонение от общественных работ. Тогда суд оштрафовал ее на 400 тысяч рублей.

Напомним, несанкционированная акция протеста у здания ФСБ состоялась 16 апреля 2018 года. 13 человек были задержаны. Среди них оказалась и участница Pussy Riot.

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