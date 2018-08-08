В Бразилии ягуар победил в схватке аллигатора. Видео

Студенты-биологи, проходившие практику в бразильском национальном парке Encontro Das Aguas, запечатлели на видео смертельную схватку крокодила и ягуара. Несмотря на то, что драка происходила в воде, на территории рептилии, дикой кошке удалось победить, сообщает Daily Mail.

Бой ягуара и аллигатора состоялся на реке Коричо-Негро. Местные жители хорошо знали пятнистого хищника, этого знаменитого в Бразилии ягуара прозвали Мик Ягуар в честь Мика Джаггера, вокалиста The Rolling Stones.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Мик входит в воду и, ловко увернувшись, вонзается крокодилу в нижнюю челюсть.

Авторы видео признались, что никак не ожидали такого исхода поединка. Мику удалось выжить, пообедав зубастым врагом.