В Новой Зеландии построили человеческую катапульту. Видео

Представители новозеландской компании AJHackett построили рядом с городом Квинстаун крупнейшую в мире "человеческую рогатку" под названием "Катапульта Невиса". Работает аттракцион так – вас прикрепляют к тросу, а затем сбрасывают в пропасть со скоростью 100 километров в час, сообщает CNN.

Выглядит "катапульта" как гигантская тарзанка. Создатели "Невиса" называют свой проект самым высоким в мире, но точных цифр не озвучивают. Как бы то ни было, даже от просмотра запуска человека из такой рогатки душа уходит в пятки.

Проверить себя на прочность на "Невисе" можно только, если вам больше 13 лет, и вы весите меньше 127 килограммов. Стоит такое приключение недешево – около 225 новозеландских долларов (11 тысяч рублей).