Украинский сухогруз снят с мели на реке Дон

Украинский сухогруз, севший на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области, снят с нее.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России, подчеркнув, что в результате инцидента никто не пострадал, топливо не разлилось.

Ранее сообщалось, что украинский сухогруз "Амур-2507", перевозивший под флагом Палау 3 тысячи тонн пшеницы, сел на мель вблизи города Азов в Ростовской области на реке Дон.

Республика Палау — островное государство, ассоциированное с США, в Филиппинском море Тихого океана, расположенное в 800 км к востоку от Филиппин и к северу от Индонезии.