Чемпионат Европы. Рылов с рекордом выиграл заплыв на 200 метров на спине

В шотландском Глазго продолжается чемпионат Европы по плаванию. В очередной соревновательный день сборная России усилиями Евгения Рылова завоевала еще одно золото. Россиянин с большим отрывом выиграл заплыв на 200 метров на спине, установив рекорд Европы.

Рылов показал результат 1 минута 53,36 секунды. Вторым стал поляк Радослав Кавецкий (1 минута 56,07 секунды), третьим — итальянец Маттео Рестиво (1 минута 56,29 секунды). Еще один россиянин Григорий Тарасевич пробился в финал с третьим временем, но в решающем заплыве занял шестое место – 1 минута 57,37 секунды.

Эта победа стала для российской команды восьмой на турнире. Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачете.