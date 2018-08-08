Стрельба в нью-йоркской больнице: погибли два человека

Убийство в больнице. В северном пригороде Нью-Йорка мужчина с оружием проник в больницу Westchester Medical Center. Он застрелил пациентку из револьвера 38-го калибра, а затем покончил жизнь самоубийством. Все произошло в больничной палате на четвертом этаже здания медцентра.

Шеф полиции округа Вестчестер Томас Глисон отметил, что речь идет о семейной трагедии. И убийца, и жертва старше 70 лет. При этом они состояли в семейных отношениях, сообщает ТАСС.

"Опасности больше ни для кого нет в этой больнице и в других медицинских учреждениях", — заверила начальник пресс-службы медучреждения Кэтрин Сиоффи.

Здание Westchester Medical Center рассчитано на 895 коек. Ежегодно больница принимает более 120 тысяч пациентов.

В июне 2017 года в нью-йоркской больнице Bronx Lebanon Hospital бывший ее сотрудник из полуавтоматической винтовки AR-15 сначала убил врача и ранил пятерых сотрудников, а затем покончил с собой. К расстрелу и самоубийству привели обвинения, которые против стрелка выдвинула ранее одна из сотрудниц госпиталя.

А 8 августа 2018 года стрельба в США произошла еще в одном публичном месте – у библиотеки в Форт-Лодердейле во Флориде. Здесь поссорились двое мужчин. От слов один из них перешел к оружию: его оппонент был ранен. Открывший огонь злоумышленник с места происшествия скрылся. Его ищет полиция. А персонал библиотеки и ее посетители были экстренно эвакуированы из здания.