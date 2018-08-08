Курс на технологический прорыв. Путин поручил повысить конкурентоспособность российской космической отрасли
Центр имени Хруничева получит дополнительные меры господдержки. Об этом сегодня стало известно на совещании Владимира Путина по развитию ракетной отрасли. Поручения президента также касались строительства космодрома Восточный и увеличения национальной орбитальной группировки. Но главная задача — повышение коммерческой привлекательности российских космических технологий.
Старт, что дает их легендарная землячка (первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова), для инженеров Ярославского радиозавода уже почти что запуск в космос. Новый проект по созданию модулей полезной нагрузки, их называют сердцем космических аппаратов, — часть той самой программы "Сфера", которую поддержал президент. Она позволит запустить почти 650 спутников.
На совещании по развитию космической отрасли Путин еще раз подчеркивает: исследование и освоение космоса — важнейшие направления технологического прорыва.
"Правительству и Роскосмосу дан целый ряд поручений. Прежде всего, имею в виду наращивание орбитальной группировки, создание носителя сверхтяжелого класса, реализацию пилотируемой программы, завершение строительства космодрома Восточный. При этом отмечу, что у России есть все необходимые конструкторские, инженерные, технологические возможности для успешной реализации всех этих проектов. И, конечно, огромный опыт создания сложнейшей космической техники, уникальные компетенции в освоении космического пространства," — заявил глава государства.
Говоря о сверхтяжелых носителях, Путин имел в виду новую "Ангару". Это целое семейство ракет, способных выводить на орбиту до 37 тонн груза. "Супертяж" сможет нести и более 70 тонн и на Луну, и к Марсу. Как создают ракеты-носители нового поколения показывают их разработчики на омском заводе Центра имени Хруничева.
Эти, пока стоящие по отдельности модули и баки, через несколько месяцев и соберут в одну огромную "Ангару". Совершенно новый класс российских ракет-носителей, что в перспективе полностью заменит легендарные "Протоны". Но даже эти образцы инженеры готовы еще усовершенствовать, сделав их многоразовыми. Это существенно удешевит стоимость выведения на орбиту космических грузов. Такую задачу и ставил президент, когда говорил о конкуренции в космосе.
"Нашей ракетно-космической промышленности нужно выйти на устойчивый рост качества продукции и выполняемых работ, цена которых должна быть глобально конкурентоспособна. Подчеркну, это ключевое условие для увеличения коммерческого потенциала отрасли, для эффективной работы на мировых рынках, где конкуренция, если не сказать жесткое соперничество, постоянно растут," — отметил Путин.
Поэтому Центр имени Хруничева ждут изменения.
"Президент принял решение по мерам государственной поддержки, которые должны быть оказаны немедленно центру Хруничева, поскольку он является производителем уникальных ракет, с которыми российская космическая отрасль связывает во многом свое будущее," — рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Российский ГЛОНАСС конкурентоспособность уже доказал. Группировка из 24 спутников обеспечивает максимально точную навигацию. Оператор системы видит каждый автомобиль на карте. Стоит нажать кнопку, например, в случае аварии. И такая система экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" в России уже устанавливается на все машины, которые выпускают здесь или ввозят.
"Это уже сотни спасенных жизней. Мы действительно здесь опережаем даже европейскую практику. Мы предлагаем ввести аналогичную практику при приобретении российскими авиационными компаниями, пусть даже в рамках особого порядка, в лизинг, самолетов иностранного производства и тем более производимых на территории Российской Федерации. Это даст возможность более точной навигации для экипажа," —
добавил Рогозин.
По словам Путина, сейчас российской ракетно-космической отрасли пора зарабатывать больше денег самостоятельно, предлагая коммерческие услуги другим секторам экономики.
Одним из таких проектов может стать космическая съемка с помощью аппаратов искусственного зондирования Земли. Ведь им "сверху видно все". Путину показывают фотоальбом, как строился Крымский мост. С первого дня. У фантастических по красоте снимков есть вполне конкретное применение. Ведь точно так же в любом уголке планеты можно отслеживать изменения ландшафта.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
75 за евро, 65 за доллар: рубль упал под угрозой новых санкций
- Сотни свечей: в Цхвинвале вспоминают события 10-летней давности
- У жены Башара Асада обнаружили онкологическое заболевание
- Трамп написал Путину письмо
- Онищенко: "Макдоналдс" должен отказаться от мусорного питания
Самое читаемое
-
Актриса Анна Соколова умерла на сцене
- С парковки в реанимацию: добить пострадавшего мужчине с ножом помешала жена
- Жертвы насилия или хладнокровные убийцы: новые подробности в деле трех сестер
- "Я депутат и платить не буду": слуга народа отказался платить по счету в баре
- Жуткое зрелище: туристы рассказали, что случилось на острове Ломбок
Авто.Вести.Ru
-
Названы сроки премьеры нового BMW 3 Серии
- Российские цены на новый Kia Ceed: стал дороже, но богаче
- Новый кроссовер Hyundai Santa Fe слегка подорожал
- Skoda привезла в Россию самый навороченный Kodiaq
- Прощай, Lada Priora! Фото последнего автомобиля
Экономика
-
Зарубежные кредиторы отвернулись от Америки
- Новые таможенные пошлины на китайский импорт начнут действовать с 23 августа
- Маск заявил о планах продажи и делистинга Tesla
- Фильмы, визируемые Пентагоном: как дружат военные и Голливуд
- До последнего метра. Все объекты Urban Group решено достроить
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Синдром «мертвой» матери: что нужно об этом знать
- Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Так себе самец: ученые развеяли миф о сексуальной активности мужчин
- Чем полезна куркума: отличная память, здоровое сердце и профилактика рака
- Правда или миф: один алкогольный напиток в день спасет от деменции
Вести в 20.00
-
Жизнь хуже ада: рассказ матери сестер Хачатурян
- Роды в самолете удались. Подробности
- Мусульманок сравнили с постовыми ящиками
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
$1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
- Вышла Android 9 Pie
- ИИ избавит Windows 10 от самого раздражающего недостатка
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- Внедрение российской мобильной ОС обойдется в 160 млрд рублей
Вести-Москва
-
В Новой Москве обманутые дольщики получают ключи от квартир
- Авария на МКАДе: три автомобиля разметало по дороге
- Предвыборная кампания: предложения москвичей и жалобы автомобилистов
- Во Внуково по ночам можно будет ездить из центра Москвы
- Триумфаторы международной олимпиады по географии готовятся к учебе в МГУ
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
"Бессмертная звезда" оказалась каннибалом
- Разгадана тайна образования редчайших голубых алмазов
- Сверчков есть можно и нужно, это полезно для кишечника
- Микрофон и динамик, нанесённые на кожу, представили учёные из Кореи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки