Курс на технологический прорыв. Путин поручил повысить конкурентоспособность российской космической отрасли

Центр имени Хруничева получит дополнительные меры господдержки. Об этом сегодня стало известно на совещании Владимира Путина по развитию ракетной отрасли. Поручения президента также касались строительства космодрома Восточный и увеличения национальной орбитальной группировки. Но главная задача — повышение коммерческой привлекательности российских космических технологий.

Старт, что дает их легендарная землячка (первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова), для инженеров Ярославского радиозавода уже почти что запуск в космос. Новый проект по созданию модулей полезной нагрузки, их называют сердцем космических аппаратов, — часть той самой программы "Сфера", которую поддержал президент. Она позволит запустить почти 650 спутников.

На совещании по развитию космической отрасли Путин еще раз подчеркивает: исследование и освоение космоса — важнейшие направления технологического прорыва.

"Правительству и Роскосмосу дан целый ряд поручений. Прежде всего, имею в виду наращивание орбитальной группировки, создание носителя сверхтяжелого класса, реализацию пилотируемой программы, завершение строительства космодрома Восточный. При этом отмечу, что у России есть все необходимые конструкторские, инженерные, технологические возможности для успешной реализации всех этих проектов. И, конечно, огромный опыт создания сложнейшей космической техники, уникальные компетенции в освоении космического пространства," — заявил глава государства.

Говоря о сверхтяжелых носителях, Путин имел в виду новую "Ангару". Это целое семейство ракет, способных выводить на орбиту до 37 тонн груза. "Супертяж" сможет нести и более 70 тонн и на Луну, и к Марсу. Как создают ракеты-носители нового поколения показывают их разработчики на омском заводе Центра имени Хруничева.

Эти, пока стоящие по отдельности модули и баки, через несколько месяцев и соберут в одну огромную "Ангару". Совершенно новый класс российских ракет-носителей, что в перспективе полностью заменит легендарные "Протоны". Но даже эти образцы инженеры готовы еще усовершенствовать, сделав их многоразовыми. Это существенно удешевит стоимость выведения на орбиту космических грузов. Такую задачу и ставил президент, когда говорил о конкуренции в космосе.

"Нашей ракетно-космической промышленности нужно выйти на устойчивый рост качества продукции и выполняемых работ, цена которых должна быть глобально конкурентоспособна. Подчеркну, это ключевое условие для увеличения коммерческого потенциала отрасли, для эффективной работы на мировых рынках, где конкуренция, если не сказать жесткое соперничество, постоянно растут," — отметил Путин.

Поэтому Центр имени Хруничева ждут изменения.

"Президент принял решение по мерам государственной поддержки, которые должны быть оказаны немедленно центру Хруничева, поскольку он является производителем уникальных ракет, с которыми российская космическая отрасль связывает во многом свое будущее," — рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Российский ГЛОНАСС конкурентоспособность уже доказал. Группировка из 24 спутников обеспечивает максимально точную навигацию. Оператор системы видит каждый автомобиль на карте. Стоит нажать кнопку, например, в случае аварии. И такая система экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" в России уже устанавливается на все машины, которые выпускают здесь или ввозят.

"Это уже сотни спасенных жизней. Мы действительно здесь опережаем даже европейскую практику. Мы предлагаем ввести аналогичную практику при приобретении российскими авиационными компаниями, пусть даже в рамках особого порядка, в лизинг, самолетов иностранного производства и тем более производимых на территории Российской Федерации. Это даст возможность более точной навигации для экипажа," —

добавил Рогозин.

По словам Путина, сейчас российской ракетно-космической отрасли пора зарабатывать больше денег самостоятельно, предлагая коммерческие услуги другим секторам экономики.

Одним из таких проектов может стать космическая съемка с помощью аппаратов искусственного зондирования Земли. Ведь им "сверху видно все". Путину показывают фотоальбом, как строился Крымский мост. С первого дня. У фантастических по красоте снимков есть вполне конкретное применение. Ведь точно так же в любом уголке планеты можно отслеживать изменения ландшафта.