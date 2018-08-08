Савицкая доказала, что нет "мужских" и "женских" профессий

8 августа исполняется 70 лет Светлане Савицкой. Первая женщина в открытом космосе и единственная дважды герой Советского союза, на пути к звездам она ставила рекорд за рекордом: прыгала с парашютом из стратосферы, стала чемпионкой мира по высшему пилотажу, испытывала самолеты. И всегда доказывала, что нет "женских" и "мужских" профессий, а есть любимое дело.

Первая женщина, которая варила не на кухне, а в открытом космосе. Экспериментальной сваркой в вакууме. Первая женщина — дважды Герой Советского Союза. Которая очень спокойно говорит о том, что еще школьницей поняла, что космос — это ее цель. Военным летчиком, из которых набирали в космонавты, в мирное время девушке стать было почти невозможно. Единственный шанс давал Московский авиационный институт. МАИ.

"Это институт, который давал такую широту, то есть была возможность заниматься спортом, культурой, какими-то искусствами. И у нас ходила такая байка-прибаутка, что МАИ — это физкультурный институт или институт культуры с легким авиационным уклоном", — вспоминает Светлана Савицкая.

Парашютистку, пилота, рекордсменку приняло и другое "семейство". Летчиков-испытателей.

"Это действительно "штучный товар", что называется. Например, наш выпуск – через 10 лет половины уже не было, потому, что погибли на испытаниях", — говорит Савицкая.

Авиаконструктор Александр Яковлев, в чьем КБ работала Савицкая, говорил ей — у вас здесь большие перспективы. Но после первого космического полета летчика-испытателя Светланы Савицкой на ее заявление об окончательном переходе в отряд космонавтов написал резолюцию "не возражаю".

"Вообще-то говоря, цель себе изначально ставила не просто стать космонавтом, летать, на чем что есть, я просто знала и давно была уверена, что у нас будут самолетного типа космические аппараты. Такой, какой потом был сделан проект "Буран", — говорит она.

Но на "Буран" женщин брать пока не планировали. В июле 1984-го состоялся тот самый полет, с выходом в открытый космос, в экипаже с Джанибековым и Волком.

"Мы, конечно, очень рады, что у нас так прошел полет. Экипаж работал очень дружно, слаженно. Я думаю, что в этом заслуга нашей космонавтики в первую очередь", — тогда оценила его итоги Савицкая.

"Разрешите пилотаж! Я — "дракон", прием!"

Позывной "дракон". Это отец Светланы Савицкой. Маршал авиации Евгений Савицкий. Дважды Герой Советского Союза, фронтовой летчик и командир первой пилотажной группы на реактивной тяге. Он был удивлен тому, что дочь пошла в авиацию.

"Никогда я дома ни от кого не слышала, что не надо, это опасно, что не женское дело. Отец всегда говорил, что — главное, чтоб тебе работа была интересной, чтобы она тебе нравилась. Если не нравится — уходи", — рассказывает Савицкая.

Она ушла, когда закрыли проект мечты – "Буран". Была руководителем в советском Фонде мира, стала депутатом Верховного Совета — самого демократичного, говорит Савицкая. А позже — преподаватель в родном МАИ и Госдума... Фракция КПРФ. Заместитель комитета по обороне.

"Потому что страна, особенно наша страна, без обороны — это ничего. Даже при хорошей экономике. Это нас развалит, растащит. Поэтому мы за все эти годы все-таки смогли чего-то не допустить, что-то заставить сделать. Знаете, как Карл Маркс говорил, когда его спрашивали "что такое жизнь?" "Жизнь — есть борьба!", — считает дважды Герой Советского Союза.