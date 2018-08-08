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Мирная жизнь в Южной Осетии и Абхазии 23 минуты назад
Десять лет мира с 08.08.08: в Абхазии и Осетии прошли минуты молчания, в Грузии - военные учения
Минуты молчания в Цхинвале и Сухуме. Поминальные службы в Храме Христа Спасителя и многих православных церквях. Цветы у расстрелянных зданий. В Южной Осетии, Абхазии и России вспоминали события десятилетней давности. 8 августа 2008 года сразу после массированного обстрела грузинской артиллерии начались ожесточенные бои. Погибли больше тысячи человек, включая мирных жителей и российских миротворцев.
Десять лет внешне изменили Цхинвал и Южную Осетию. Новые мосты и дороги, тоннели и горные галереи, выросли современные микрорайоны, бесперебойно подается газ, вода. Для горной территории это очень серьезные факторы. Везде чистота и ухоженность. На международном уровне республика получила признание — России, еще нескольких стран. Конечно, есть проблемы. Но их решение впереди. Но самое главное, здесь больше не стреляют в людей. Свобода и безопасность дались высокой ценой. И здесь это хорошо помнят.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия, нарушив свои официальные обещания и договоренности, напала на Южную Осетию. Пушки и ракеты систем залпового огня били по спящему Цхинвалу. Обходя посты миротворцев, грузинские войска вошли в Цхинвал, начались уличные бои. Осетинские добровольцы и российские миротворцы в абсолютном меньшинстве оборонялись, отстреливались, жгли атакующие их танки.
Башня одного из грузинских танков после попадания оторвалась, пролетела несколько метров и врезалась в дом. Ее так и не удалось вытащить из бетона. После восстановления Цхинвала она так и осталась в центре города, как напоминание о тех событиях.
А рядом располагался штаб российских миротворческих сил. Командовал миротворцами генерал Марат Кулахметов. Сегодня он — сотрудник МИД России и посол в Южной Осетии.
"Отчаяния не было. Наоборот, было спокойствие и понимание того, что мы не брошены, что Россия знает, видит и придет на помощь, — подчеркивает российский посол в Южной Осетии Марат Кулахметов. – Так это и произошло".
Грузинские танки, мотопехота, коммандос в первую очередь атаковали "верхний городок" российских миротворцев. Бои здесь шли почти двое суток. Тысяча шестьсот мирных жителей Южной Осетии погибли в результате штурма грузинской армии.
Рядом на центральном кладбище Цхинвала очень много могил августа 2008 года, здесь похоронены и защитники республики, и старики, и женщины, и дети.
8 августа на помощь миротворцам и находящимся под обстрелом мирным жителям уже шли первые два батальона 58-й российской армии. Произошел первый бой.
Здесь был ранен генерал Хрулев, командующий 58-й армии. Он лично принимал участие в бою с автоматом в руках.
"Самое тяжелое — это принимать решение о тех или иных операциях, зная, что не все вернутся из боя", — поясняет командующий 58-й общевойсковой армией в 2008 году Анатолий Хрулев.
Сейчас на этом месте стоит памятник майору, русскому офицеру.
"Он прикрыл меня собой, спас жизнь, а сам погиб. Точно на этом месте", — рассказывает журналист Александр Сладков.
"Сначала шок, потом непонимание, я очень долго в таком состоянии была. До сих пор в это не верю", — отмечает вдова Героя России Дениса Ветчинова Екатерина.
В эти же дни трагические события происходили в соседней республике — в Абхазии. Грузия ввела свои войска, нарушив все свои обещания, в верхнюю часть Кодорского ущелья, поставив ситуацию на грань войны.
Съемочной группе удалось проехать сотню километров по непростым горным дорогам, и вместе с бывшим замминистра обороны Абхазии Гарри Купалбой добраться до одной из бывших горных грузинских баз в верхней части Кодорского ущелья.
- Сколько было грузинских баз в верхней части Кодорского ущелья?
- В общей сложности порядка десяти в разных местах, — отвечает Гарри Купалбой.
В эти дни и в Абхазии, и в Южной Осетии проходят памятные торжественные мероприятия. Появились свои традиции. В Цхинвале на ступенях разрушенного парламента зажигают поминальные свечи.
Это та лестница, на которой давал концерт оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Сейчас здесь выступают артисты ансамбля имени Александрова.
В грузинском селе Эргнети во дворе перед восстановленным домом Лианы Члачидзе стоит простреленная старенькая "Волга". В августе 2008 года по этому свидетелю советской эпохи кто-то выпустил пулеметную очередь, словно стараясь добить уцелевший осколок некогда великой страны.
"Мои дети сидели в эту ночь в подвале, сидели и другую ночь тоже, — вспоминает жительница села Эргнети Лиана Члалидзе. — Говорили: Миша, не начинай! Не надо начинать войну, потому что ты проиграешь. Не надо было начинать войну. Потому что это была уже в самом начале проигрышная война. Просто он втянулся в эту авантюру".
В подвале, где она пряталась со своими детьми, Лиана решила открыть музей. Собрала осколки снарядов, обгоревшие игрушки, фотографии разрушенных домов и погибших соседей. Чтобы все было честно, позвонила в Цхинвал — попросила прислать оттуда материалы и свидетельства очевидцев.
"Грузия там или Осетия — это все равно. Кровь есть кровь. И нет альтернативы диалогу. Они мне прислали фотографии. Конечно, тоже очень тяжелые фотографии, и я их вывесила на этих фанерах, потому что это должен увидеть весь мир. Война не должна повториться", — считает Лиана.
Надорвав экономику войной 2008 года, угробив людей, президент Грузии успел оставить после себя оборонительную линию. Линия Саакашвили — звучит прямо как линия Маннергейма. Вокруг Тбилиси на высотах поставили бетонные дзоты. Дзот для пулеметчика, а в бетонный бункер позади на горе могли заезжать танки, чтобы контролировать дорогу на Цхинвал.
Бункеры с вооруженной охраной своим жутким видом теперь портят восхитительные горные пейзажи у монастыря Джвари в месте слияния Арагви и Куры, которое воспевал еще Лермонтов в поэме "Мцыри".
"Я не побоялась сказать, что считаю главным виновником в этой войне именно Саакашвили. Из-за этих заявлений меня чуть ли не линчевали и объявили главным предателем Грузии. Но я считаю, что мы должны говорить правду, если мы хотим налаживать отношения и с Абхазией, и с Осетией, и с Россией. Мы должны говорить правду", — убеждена исполнявшая обязанности президента Грузии в 2003-2004 и в 2007-2008 годах Нино Бурджанадзе.
Годовщину войны Грузия отмечает совместными учениями с НАТО. Российской прессе их снимать запретили.
Натовский контингент разместился на военной базе в Вазиани, которую в августе 2008 года бомбила российская авиация, принуждая грузинскую армию к миру. Тактические учения проходят на местном полигоне. Из Европы и США доставили 450 единиц бронетехники и грузовиков.
- А где учения проходят?
- Там на полигоне, — отвечает водитель армейского грузовика.
- Там техника стоит?
- Много очень.
"Достойный партнер" — так называются учения. Украина тоже прислала своих спецназовцев.
Государство с нерешенным территориальным вопросом не может быть членом НАТО, но для Грузии обещают придумать упрощенную процедуру.
"Вы стоите на земле страны, которая будет мирным путем восстанавливать свою территориальную целостность", — обещает президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
А пока в Тбилиси к главному мемориалу на кладбище в Мухатгверди, где похоронены грузинские военные, президент торжественно возлагает венки.
Резервист Шота Парулава говорит, что когда началась война, ни секунды не сомневался и сам пошел на призывной пункт. Его родители бежали вместе с ним в 1992 году из Сухуми, оставив дом и дачу.
"Я тоже хотел воевать", — признается резервист грузинской армии Шота Парулава.
Но на передовую его отряд так и не добрался. Россия начала свою военную операцию по принуждению к миру. Самолеты ударили в район базы Вазиани, где находились 6 тысяч резервистов.
- Этот летчик специально не стал бросать бомбу туда, где резервисты были, — вспоминает он.
- Почему?
- Пожалел, наверное.
Но напугали молодых парней сильно. Все, что осталось у Парулавы на память о той войне, это солдатский медальон с группой крови. Отступая, его отряд резервистов избавился и от оружия, и от военной формы.
- Мне было 24 года, а там были ребята по 18 лет, — рассказывает он.
- Все разбежались?
- Ну, конечно. Не все, но разбежались.
Если мятежные республики не вернутся в Грузию мирным путем, а родина позовет его в бой, он опять, не раздумывая, пойдет воевать.
"Конечно, я должен пойти, а ради чего я должен жить? Я же грузином родился!" – признается грузинский резервист.
Из грузинского села Эргнети видны новые крыши восстановленных пятиэтажек Цхинвала. До них не больше километра. До полного примирения с Южной Осетией и Абхазией, кажется, целая вечность. Но вот уже 10 лет здесь хотя бы никто не стреляет.
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