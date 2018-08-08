Репетиторы, няни и даже таксисты. Всем самозанятым придется платить налоги

Самозанятые будут платить налоги по ставке 4%. Такие детали раскрыла Федеральная налоговая служба. Похоже, долгий спор о том, кого отнести к этой категории граждан, и какую часть своего дохода они должны платить в бюджет, близится к завершению.

Чаще всего к категории самозанятых относят людей, которые работают без всякого оформления. Это могут быть уборщицы, няни, гувернантки, репетиторы, работники сферы бытовых услуг. А также внештатные работники: журналисты-фрилансеры, страховые агенты, таксисты, грузоперевозчики. Таких людей в России много, но большинство из них официально не зарегистрированы.

"В России официально 1661 единиц самозанятых. Но, в принципе, если так говорить откровенно, этого никто не знает. А вилка, по нашим экспертным оценкам, от 10 до 20 миллионов," — говорит президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев.

До конца этого года для домработниц, сиделок и репетиторов действуют налоговые каникулы. Им разрешено работать без регистрации юридического лица или получения статуса индивидуального предпринимателя. Остальные должны ежегодно подавать декларацию, платить налог на доходы физлиц по ставке 13% или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Это требует уплаты страховых платежей в фонды, а также сдачи отчетности. С переходом на новый режим налогообложения, самозанятые будут избавлены от необходимости сдавать отчетность и смогут платить меньше налогов. Для них будет действовать единая ставка в 4%.

"Что касается нового режима налогообложения, то граждане могут без какой-то дополнительной регистрации, походов в налоговый орган или посещение каких-то регистрирующих органов, через мобильное приложение, скачав его, уплачивать налог. Выбрав, естественно, добровольно этот режим налогообложения," — поясняет заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко.

В Минфине добавляют, что самозанятые должны будут не только установить себе мобильное приложение, но и пройти биометрическую идентификацию.

"Открывается соответствующий счет и, собственно говоря, на этом все взаимоотношения с налоговой заканчиваются. Когда оказываются какие-то услуги или идет какая-то реализация, в электронном виде они отправляются и, собственно говоря, фиксируется доход, который получил гражданин. С этого дохода тут же можно уплачивать налоги, привязав банковскую карточку, например, это можно сделать просто одним кликом, либо в соглашении с банком это будет вообще делаться автоматически," — добавляет Григоренко.

С введением нового режима самозанятые не обязаны будут платить взносы в Пенсионный фонд. Они смогут делать это добровольно, чтобы купить нужное количество баллов для страховой пенсии, или вступать в систему индивидуального пенсионного капитала, когда она будет создана. Если же самозанятые предпочтут никаких взносов не платить, у них будет право на социальную пенсию. Окончательное решение правительство примет осенью. В пилотном режиме это предложение начнет работать со следующего года в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.