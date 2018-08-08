Ушел журналист, глазами которого СССР видел войну в Афганистане

Печальная новость. 8 августа ушел из жизни советский и российский журналист Михаил Лещинский. Он работал на телевидении больше 40 лет, вел программы, снимал репортажи и документальные фильмы, писал сценарии. Но весь Советский союз знал его как военного корреспондента. Именно его глазами страна увидела войну в Афганистане. Соболезнования близким Лещинского выразил министр обороны Сергей Шойгу.

У Михаил Лещинского был жесткий профессиональный принцип — рассказывать только о том, что видел сам. На что имел моральное право, оплаченное риском и мужеством.

"Он был профессионалом, специалистом который давал живые репортажи", — говорит Валерий Попов, президент ассоциации группы специального назначения "Вымпел".

"Это был человек действительно собранный всегда. Говорят, что был военным корреспондентом. Реально он никогда не был военным, но чувствовалась такая выправка", — рассказывает Александр Шкирандо, военный журналист.

В течение четырех лет Михаил Лещинский — собственный корреспондент Центрального телевидения Советского Союза в Афганистане. Вместе с десантниками он уходил на спецоперации в горы. Его отговаривали, а он все равно рвался туда, где было опаснее всего.

"Тебе надо сделать репортаж и какая разница, куда и зачем и как. Надо и все. Значит надо. Это же работа. Мы фанатики", — говорил он.

В раскаленной во всех смыслах стране за эти годы он снял 900 репортажей. Лещинский первым объявил стране и миру о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979-го. А через 10 лет, памятным февральским днем рассказал о выводе армии.

Свой невероятный опыт он использует потом и как сценарист. В драме "Афганский излом". Ленту назовут одним из лучших фильмов о той войне.

"Он был настоящим бойцом 40-й армии, которая воевала в Афганистане. Ребята, я к вам не подмазываюсь, но он может считать себя наравне с вами участниками войны", — считает Владимир Бортко, кинорежиссер.

Миллионам зрителей Михаил Лещинский безусловно запомнился и как ведущий знаменитой программы "Служу Советскому Союзу".

"Миша был мужественный человек. Очень прямой и честный. И всегда в его репортажах честность неприглядного лица войны была хорошо видна зрителям программы", — вспоминает Григорий Шевелев, в 1983-1988 годах – главный редактор информационной программы "Время".

Михаил Лещинский стал образцом в профессии для нынешнего поколения журналистов и миллионов телезрителей. Его жизнь и судьба навсегда останутся примером нравственной высоты и бесстрашия.