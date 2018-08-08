Неординарный метод борьбы с подростковым курением: скандальное видео рассмотрят в МВД
Кадры скандального задержания подростка в Одинцове изучают в подмосковном главке МВД. Так называемая спецоперация больше напоминала похищение. Люди даже не в штатском, а скорее в пляжной одежде, выкрутили 15-летнему школьнику руки, затолкали в автомобиль. Затем его несколько часов держали в отделении, не давая связаться с родителями.
В тот день она была не в форме. Блуза в горошек, пляжные шорты. Но даже в таком легкомысленном наряде бойко отдавала команды.
- Забирай телефон, пока держу! Сидеть, сказала! Хуже будет!
Тогда еще никто не знал, что перед ними сотрудники полиции проводят спецоперацию: задерживают подростка, который курил на детской площадке. Мальчику 15 лет.
"Нет, они не представились. Сказали: "Пройдемте с нами за курение", — поясняет Георгий Егоров. — Женщина с самого начала орала: "Я держу его! Снимайте с него борсетку, доставайте телефон".
Детвора снимает представление на мобильные телефоны. Охранник парка наблюдает со стороны, не вмешивается.
- Почему вы не заступились за него?
"Это уже дело полиции. Я к этому не причастен. Просто он с мужчиной отошел за руку", — рассказывает охранник Руслан Староверов.
Этот мужчина тоже не представился. Просто выкрутил парню руку и вел его до машины, а потом пытался усадить в личный автомобиль.
- Это обычная машина! Только в служебную машину! Я сказал, я сюда не сяду, — протестовал подросток.
Он отбивался сам, за него заступались мальчишки. Мать все это время находилась в неведении.
Георгия Егорова привезли в первый отдел полиции на Можайском шоссе. Телефон отобрали, звонить не разрешали. Сказали — ждать в коридоре, когда подъедет мать. Подросток провел здесь больше двух часов.
Потом в сети появилось видео — пять минут и семь секунд жестокого обращения с подростком. Эти кадры показали детскому психологу.
"Любое агрессивное поведение взрослого по отношению к ребенку, скорее всего, это отыгрывание их собственные внутренних конфликтов", — прокомментировала увиденное психолог-девиантолог Полина Черкас.
Осталось выяснить, кто отыгрывался на мальчишке?
"По видео, размещенном в сети интернет, где неизвестные люди задерживают подростка в городе Одинцове за курение в общественном месте, сотрудниками полиции проводится проверка", — пояснил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.
То есть, главному управлению МВД по Подмосковью до сих пор неизвестно, кто задерживал подростка. Журналисты решили выяснить это сами в Одинцовском отделе полиции.
- Вы ее знаете?
- Можно фотографию посмотреть? В белом которая?
- Да, в белом?
- Не знаю такую точно. Сегодня точно не заходила.
А вот пресс-секретарь Виктория Волынкина девушку узнала. Но говорить не хотела.
- Скажите, является ли она вашим сотрудником или нет девушка в шортах?
- Девушка в шортах — это наш сотрудник.
- Ваш сотрудник? А она кто — инспектор?
- Инспектор, — подтверждает пресс-секретарь Одинцовского УВД Виктория Волынкина.
Информация для подмосковного главка: неизвестные люди из видеоролика — это инспекторы по делам несовершеннолетних. Та, что в белом, Вера Ивановна. В синем — Наталья. Есть и ее фотографии в соцсети в служебной форме. Впрочем, службу собственной безопасности будет интересовать не личная жизнь, а методы работы этих дам.
"Это выглядело, как будто прибежали гангстеры, своровали молодого человека и увезли в неизвестном направлении. Если проведут объективную проверку и подтвердится, что они вели себя незаконно, большая вероятность, что они могут подлежать уголовной ответственности: от трех до 10 лет. Но как минимум, их должны уволить", — считает экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов.
До одной из этих неизвестных главку сотрудниц журналисты ВГТРК дозвонились. Но сославшись на запрет начальства давать комментарии, Вера Ивановна закончила разговор.
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