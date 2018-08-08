Неординарный метод борьбы с подростковым курением: скандальное видео рассмотрят в МВД

Кадры скандального задержания подростка в Одинцове изучают в подмосковном главке МВД. Так называемая спецоперация больше напоминала похищение. Люди даже не в штатском, а скорее в пляжной одежде, выкрутили 15-летнему школьнику руки, затолкали в автомобиль. Затем его несколько часов держали в отделении, не давая связаться с родителями.

В тот день она была не в форме. Блуза в горошек, пляжные шорты. Но даже в таком легкомысленном наряде бойко отдавала команды.

- Забирай телефон, пока держу! Сидеть, сказала! Хуже будет!

Тогда еще никто не знал, что перед ними сотрудники полиции проводят спецоперацию: задерживают подростка, который курил на детской площадке. Мальчику 15 лет.

"Нет, они не представились. Сказали: "Пройдемте с нами за курение", — поясняет Георгий Егоров. — Женщина с самого начала орала: "Я держу его! Снимайте с него борсетку, доставайте телефон".

Детвора снимает представление на мобильные телефоны. Охранник парка наблюдает со стороны, не вмешивается.

- Почему вы не заступились за него?

"Это уже дело полиции. Я к этому не причастен. Просто он с мужчиной отошел за руку", — рассказывает охранник Руслан Староверов.

Этот мужчина тоже не представился. Просто выкрутил парню руку и вел его до машины, а потом пытался усадить в личный автомобиль.

- Это обычная машина! Только в служебную машину! Я сказал, я сюда не сяду, — протестовал подросток.

Он отбивался сам, за него заступались мальчишки. Мать все это время находилась в неведении.

Георгия Егорова привезли в первый отдел полиции на Можайском шоссе. Телефон отобрали, звонить не разрешали. Сказали — ждать в коридоре, когда подъедет мать. Подросток провел здесь больше двух часов.

Потом в сети появилось видео — пять минут и семь секунд жестокого обращения с подростком. Эти кадры показали детскому психологу.

"Любое агрессивное поведение взрослого по отношению к ребенку, скорее всего, это отыгрывание их собственные внутренних конфликтов", — прокомментировала увиденное психолог-девиантолог Полина Черкас.

Осталось выяснить, кто отыгрывался на мальчишке?

"По видео, размещенном в сети интернет, где неизвестные люди задерживают подростка в городе Одинцове за курение в общественном месте, сотрудниками полиции проводится проверка", — пояснил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.

То есть, главному управлению МВД по Подмосковью до сих пор неизвестно, кто задерживал подростка. Журналисты решили выяснить это сами в Одинцовском отделе полиции.

- Вы ее знаете?

- Можно фотографию посмотреть? В белом которая?

- Да, в белом?

- Не знаю такую точно. Сегодня точно не заходила.

А вот пресс-секретарь Виктория Волынкина девушку узнала. Но говорить не хотела.

- Скажите, является ли она вашим сотрудником или нет девушка в шортах?

- Девушка в шортах — это наш сотрудник.

- Ваш сотрудник? А она кто — инспектор?

- Инспектор, — подтверждает пресс-секретарь Одинцовского УВД Виктория Волынкина.

Информация для подмосковного главка: неизвестные люди из видеоролика — это инспекторы по делам несовершеннолетних. Та, что в белом, Вера Ивановна. В синем — Наталья. Есть и ее фотографии в соцсети в служебной форме. Впрочем, службу собственной безопасности будет интересовать не личная жизнь, а методы работы этих дам.

"Это выглядело, как будто прибежали гангстеры, своровали молодого человека и увезли в неизвестном направлении. Если проведут объективную проверку и подтвердится, что они вели себя незаконно, большая вероятность, что они могут подлежать уголовной ответственности: от трех до 10 лет. Но как минимум, их должны уволить", — считает экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов.

До одной из этих неизвестных главку сотрудниц журналисты ВГТРК дозвонились. Но сославшись на запрет начальства давать комментарии, Вера Ивановна закончила разговор.