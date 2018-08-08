Фанаты греческого ПАОКа напали на российских журналистов

Фанаты греческого футбольного клуба ПАОК напали на российских журналистов перед началом матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и московским "Спартаком". Встреча проходит в греческих Салониках.

Как сообщает Sport24.ru, греческие болельщики в присутствии стюардов и полиции попытались прорваться в ложу прессы и нанесли несколько ударов по лицу одного из журналистов. После этого полиция и сотрудники стадиона все же смогли остановить нападавших. Кроме того, люди в черных майках ПАОКа пытались сорвать у одного из журналистов аккредитацию, отмечает "Спорт-экспресс". У нескольких других российский представителей СМИ насильно обыскивали сумки в поисках атрибутики "Спартака".