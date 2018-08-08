В Японии разработали ручную посудомойку для холостяков

Японские предприниматели выпустили идеальный гаджет для холостяков. Они изобрели ручного робота-посудомойку специально для тех, кто ненавидит заниматься домашним хозяйством. Хитроумное устройство называется "Блаженство", сообщает Gizmodo.

По словам создателей гаджета, он способен удерживать и до блеска начищать чашки и тарелки любых размеров и форм. В комплекте с гаджетом идут специальные насадки для мытья ложек, вилок и ножей.

Ручная посудомойка работает от батарейки, мощности которой хватает на час. Производители утверждают, что этого времени как раз достаточно для того, чтобы вымыть все, что нужно в доме.

Стоимость "Блаженства" в Японии составляет около 5 тысяч рублей.