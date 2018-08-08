Песков подтвердил, что письмо от Трампа пришло

Письмо президента США Дональда Трампа для своего российского коллеги Владимира Путина передано Москве по дипломатическим каналам, однако в Кремле с ним пока не ознакомились.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который подчеркнул, что в ближайшее время послание поступит в администрацию президента РФ.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что он передал послание Дональда Трампа российской стороне. Он подчеркнул, что в письме констатируется важность дальнейшего взаимодействия Москвы и Вашингтоне в различных сферах деятельности, включая борьбу с международным терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурного обмена.