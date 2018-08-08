Шарапова не пустила Касаткину в третий круг турнира в Монреале

В канадском Монреале продолжается турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого составляет 2,82 миллиона долларов. В матче второго круга встретились две россиянки – Мария Шарапова и Дарья Касаткина.

Встреча продолжалась всего 1 час 17 минут и завершилась легкой победой более опытной Шараповой, которая обыграла 21-летнюю соотечественницу, посеянную на турнире под 12-м номером, со счетом 6:0, 6:2. В следующем раунде соревнований 31-летняя Шарапова встретится с шестой ракеткой соревнований француженкой Каролин Гарсией.

Отметим, что Шарапова и Касаткина провели первую очную встречу.