Лига чемпионов. "Спартак" проиграл ПАОКу в первом матче квалификации

В греческих Салониках состоялся первый матч третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, в котором встретились местный ПАОК и московский "Спартак". Волевую победу со счетом 3:2 одержал клуб из Греции.

"Спартак" уверенно начал встречу и быстро повел со счетом 2:0. Сначала Ивелин Попов на 7-й минуте отличным обводящим ударом завершил классную атаку "красно-белых". Спустя 10 минут Квинси Промес мощно пробил. Мяч после его удара отразил вратарь Александрос Пасхалакис, однако боковой арбитр указал главному на то, что снаряд полностью пересек линию. 2:0.

Вторая половина тайма прошла с преимуществом ПАОКа, которому удалось перевернуть игру. На 29-й минуте в ворота "Спартака" за игру рукой Романа Зобнина был назначен пенальти. Его реализовал Александар Прийович. На 37-й минуте Димитрис Лимниос сравнял счет. А на 44-й минуте Димитриос Пелькас воспользовался ошибкой голкипера "красно-белых" Александра Максименко и отправил мяч с метра в пустые ворота.

Второй тайм прошел с обоюдными атаками команд. И на 71-й минуте "Спартак" получил шанс сравнять счет, заработав пенальти. К мячу подошел Квинси Промес, но с его ударом справился Пасхалакис. После этого ПАОК довел встречу до победы – 3:2.

Отметим, что встреча получилась очень упорной и грубой. Главный судья встречи Орель Гринфилд из Израиля показал 7 желтых карточек, из которых 4 получили футболисты "Спартака".

Ответная встреча команд пройдет 14 августа в Москве. Если "Спартаку" удастся пройти в следующий раунд, то в нем российский клуб встретится с победителем противостояния между португальской "Бенфикой" и турецким "Фенербахче".