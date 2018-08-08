Израиль атаковал сектор Газа в ответ на запуск восьми ракет
В ответ на ракетный обстрел из сектора Газа израильская армия атаковала объекты палестинских террористов. Так прокомментировала происходящее пресс-служба ЦАХАЛ. Палестинцы 8 августа 2018 года запустили восемь ракет по югу Израиля.
Две из ракет были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщает РИА Новости. Два реактивных снаряда упали в приграничном Сдероте. В этом городе проживают 20 тысяч израильтян. Одна из ракет попала в дом и повредила жилой дом. Пострадали два жителя Сдерота. Они получили ранения средней степени тяжести. Оба пострадавших мужчины госпитализированы. Еще восемь израильтян испытали при ракетном обстреле нервный срыв.
Ракетный обстрел последовал за ударом израильской армии по позициям палестинских боевиков. Очередной виток эскалации снова развивается по принципу кровь за кровь. Палестинцы 8 августа открыли огонь по группе работавших на границе строителей-израильтян.
А днем ранее израильские военные убили двух активистов правящего в анклаве движения ХАМАС. Якобы огонь по ним был открыт в ответ на стрельбу. В руководстве ХАМАС заявили, что погибшие не собирались атаковать израильтян, а принимали участие в учениях. При этом ХАМАС пообещал не оставить без ответа гибель двух палестинцев.
Взаимные удары угрожают подготовке соглашения о прекращении палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа. Проект долгосрочной мирной сделки разрабатывают Египет и ООН. В начале августа Каир представил результат своих усилий на рассмотрение руководителей ХАМАС и властей Израиля. Ранее Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на запуск в небо "огненных шаров".
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