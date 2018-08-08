Sochi Hockey Open. СКА победил "Ак Барс" и выиграл турнир

В столице зимних Олимпийских игр 2014 года Сочи завершился предсезонной хоккейный турнир Sochi Hockey Open. Победу в нем одержал санкт-петербургский СКА, которому удалось выиграть все четыре встречи.

В заключительной игре СКА обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 4:0. Шайбы забросили Алексей Бывальцев (40-я минута), Патрик Херсли (47-я), Наиль Якупов (54-я) и Илья Каблуков (56)-я.

В турнирной таблице СКА занял первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. Второй стала олимпийская сборная России (9), далее расположились ярославский "Локомотив" (6), китайский "Куньлунь", "Сочи" и "Ак Барс" (все — по 3).