В горах Кабардино-Балкарии погибли четверо сотрудников Росгвардии

Четыре сотрудника правоохранительных органов погибли при восхождении в горах Кабардино-Балкарии.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказал информированный источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что четверо мужчин, идущих в одной связке, сорвались с высоты 4500 метров на леднике Межерги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина. При этом их инструктор выжил.

Собеседник агентства отметил, что 9 августа тела погибших попробуют спустить на допустимую высоту, для того, чтобы эвакуировать их с помощью вертолета.