США вводят антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

Вашингтон вводит новые санкции против России. Это делается в ответ на отравление в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британия заявила, что за отравлением highly likely (весьма вероятно) стоит Россия. Никаких доказательств при этом Скотланд-Ярд не предоставил.

Новые американские санкции вступят в силу с 22 августа 2018 года, сообщает "Интерфакс". Американский Госдеп заявил, что в США пришли к выводу – Россия нарушила международное право или использовав летальное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан при применении нервно-паралитического вещества "Новичок" при попытке покушения на Скрипалей.

Применение новых санкций к России из-за "дела Скрипалей" будет разбито на два этапа. Первая часть новых американских санкций – это полный запрет на экспорт в Россию всех электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Эти санкции в основном лишь дублируют уже действующие ограничения. Второй этап стартует через три месяца. Этот уровень предполагает ограничения в торговле, почти полное прекращение американского экспорта в Россию, и запрет на полеты "Аэрофлота" в США. И только в том, случае, если Россия не даст гарантий не применять химоружия в будущем.

Между тем заявления Москвы о том, что Россия уничтожила в отличие от США свой арсенал боевых химических отравляющих веществ, а к инциденту в Солсбери не причастна, в Вашингтоне оставляют без внимания.