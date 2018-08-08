Официально: вратарь Тибо Куртуа перешел в "Реал"

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа, признанный лучшим голкипером прошедшего в России чемпионата мира по футболу, перешел из лондонского "Челси" в мадридский "Реал". Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Отмечается, что контракт 26-летнего вратаря с "Реалом" рассчитан на шесть сезонов ​​​. В четверг, 9 августа, Куртуа пройдет медицинское обследование, после чего будет представлен в качестве игрока испанской команды. Финансовые условия сделки не разглашаются. Однако "Реал" сообщил, что отдал в аренду "Челси" на сезон полузащитника сборной Хорватии Матео Ковачича.