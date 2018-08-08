Массимо Каррера: ПАОК наказал "Спартак" за потерю мяча

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Карреа прокомментировал поражение команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа. "Красно-белые" по ходу встречи вели со счетом 2:0, но в итоге уступили – 2:3.

"При счете 2:0 показалось, что нам было очень легко, — сказал Каррера, которого цитирует ТАСС. — И тут мы потеряли размеры поля, потеряли мяч и подстроились под игру соперника. И он нас наказал за потерю мяча".

Ответная встреча команд пройдет 14 августа в Москве. Если "Спартаку" удастся пройти в следующий раунд, то в нем российский клуб встретится с победителем противостояния между португальской "Бенфикой" и турецким "Фенербахче".