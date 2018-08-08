Чемпионат Европы. Россиянин Шкуренев завоевал серебро в десятиборье

В Берлине продолжаются соревнования по легкой атлетике в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Первую медаль российских спортсменов в этом виде завоевал десятиборец Илья Шкуренев, который стал обладателем серебра.

По итогам 10 видов программы он набрал 8321 очко. Победил стал немец Артур Абеле (8431), бронза в активе белоруса Виталия Жука (8290).

Отметим, что российские легкоатлеты на международных соревнованиях продолжают выступать под нейтральным флагом, поэтом их медали не идут в копилку общекомандного зачета.